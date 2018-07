truffa

Vendeva biglietti per la visita del Papa, truffatore denunciato

Una serie di segnalazioni ha fatto notare l'uomo all'organizzazione del viaggio di Francesco in città. La messa sarà gratuita

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2018 - 09:09:54 Letto 419 volte

Una vera e propria truffa ai danni dei fedeli. Si presentava come un uomo dell’Arcidiocesi e offriva a 15 euro un posto per la messa del Pontefice al Foro Italico.

Ma dopo una serie di segnalazioni ricevute da fedeli, l’organizzazione del viaggio di Francesco in città ha comunicato alle forze dell’ordine la presenza del truffatore, anche perché si potrà assistere alla messa del Papa gratuitamente.

Sul sito papafrancescoapalermo.it è comparso un post per fare chiarezza: “I pass di accesso al prato del Foro italico per assistere alla celebrazione Eucaristica che il Santo Padre Francesco presiederà il prossimo 15 settembre 2018, in occasione della visita pastorale a Palermo, sono assolutamente gratuiti - si legge sul sito -. I permessi saranno concessi dalla Segreteria organizzativa, secondo i criteri che saranno comunicati tramite i canali di informazione della Curia Arcivescovile”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!