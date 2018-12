aggressione

Venditore di rose picchiato da un gruppo di minorenni a Palermo, scattano cinque denunce

Un venditore di rose del Bangladesh, aggredito a Palermo intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica.

Pubblicata il: 16/12/2018

Aggredito, picchiato e umiliato per "futili motivi". Per divertimento, magari per finire una notte brava, con qualche goccio di alcol di troppo nel sangue. Seguendo uno schema purtroppo ben definito: prendersela con i più deboli, magari con chi non si può nemmeno difendere. Qualche volta tocca ai clochard, qualche altra volta agli extracomunitari.

La scorsa notte la vittima è stato un venditore di rose del Bangladesh, aggredito a Palermo intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica tra corso Vittorio Emanuele e piazza Bologni da un gruppo di cinque minorenni palermitani. Lo avrebbero prima insultato e provocato, poi inseguito e picchiato. Non sono chiare ancora le motivazioni, ma tutto lascia supporre che il pestaggio sarebbe stato "solo" un gioco".

Tutti sono stati denunciati. L'extracomunitario è stato ferito alla testa e trasportato dal 118 all'ospedale Civico per essere medicato. La baby gang è stato poi bloccata nei pressi di casa Professa, nel quartiere di Ballarò.

