venezia

Venezia, conto da 1.100 euro per 4 bistecche, frittura mista e acqua

Quattro bistecche, poi frittura mista di pesce, acqua e servizio: totale 1.100 euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/01/2018 - 13:32:59 Letto 436 volte

Quattro bistecche, poi frittura mista di pesce, acqua e servizio: totale 1.100 euro. È il conto da infarto che si sarebbero visti presentare in un'osteria di Venezia quattro turisti giapponesi, che avevano pranzato nel locale in zona Mercerie, vicino a San Marco. La disavventura è stata raccontata dalla guida giapponese che accompagnava i quattro - e che aveva mangiato in un altro locale - al portavoce della piattaforma civica "Gruppo 25 Aprile", Marco Gasparinetti.

I turisti orientali, un gruppo di giovani universitari, hanno già lasciato Venezia per raggiungere Bologna e qui, secondo quanto sostiene Gasparinetti, avrebbero presentato denuncia su quanto accaduto nella città lagunare. Il gestore della trattoria, un egiziano, ha detto di non ricordare "di avere avuto problemi con clienti giapponesi in questi giorni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!