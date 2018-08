annegato

Ventenne annegato all'Addaura, oggi i funerali. E sulla morte nessun mistero

Oggi l'ultimo saluto a Luca Giacoletti, annegato per disincagliare un'ancora. Le circostanze della sua morte avevano destato alcuni dubbi, a quanto pare diradati: non è stata disposta l'autopsia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2018 - 10:17:58 Letto 919 volte

L'annegamento di Luca Giacoletti, palermitano di 20 anni e vincitore di varie gare di nuoto che sabato scorso ha perso la vita nelle acque dell'Addaura, ha scosso la città di Palermo. Oggi sarà possibile dare l'ultimo saluto a Luca, alle 11 nella chiesa della Sacra Famiglia, in via Ausonia.

Inizialmente le circostanze della morte di Luca avevano destato alcuni dubbi, a quanto pare diradati: il ragazzo si sarebbe immerso per disincagliare l'ancora dell'imbarcazione sulla quale si trovava con gli amici, ma il mare mosso non gli avrebbe dato scampo; la lunga attesa del suo ritorno, così come il ritrovamento del corpo dopo un'ora, sarebbero dovuti proprio alle sole condizioni avverse delle acque.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, non è stata neppure disposta l’autopsia: la salma è stata già restituita ai parenti.

