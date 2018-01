maltempo

Vento e danni a Palermo: un pedone č stato colpito da un cornicione *VIDEO*

Ancora vento e ancora danni a Palermo...

di Marco Gullā | Pubblicata il: 04/01/2018 - 12:28:13 Letto 569 volte

Ancora vento e ancora danni a Palermo. Nella notte diversi cartelloni pubblicitari sono stati abbattuti dal forte vento e i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della città per mettere al sicuro le strade e i cittadini: in via Dante, via Papa Sergio e nel quartiere di Brancaccio. Poco dopo le 8 di questa mattina un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un edificio in via Malaspina, colpendo un pedone che stava passeggiando sotto il civico 99, è rimasto ferito alla spalla e per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

I vigili del fuoco hanno fatto controlli e le verifiche sulla sicurezza dell’edificio, la zona è stata transennata per diverse ore. Sempre in via Malaspina, come vediamo da queste immagini, un altro cornicione è crollato finendo su un auto in sosta. E poi alberi caduti in altre zone della periferia del capoluogo siciliano. Un grosso pino invece è caduto a piazza Principe di Camporeale, per fortuna nessun danno a persone, ma il crollo dell’albero ha causato anche la caduta di un palo della luce.

Ieri sera, infine, la facciata di una palazzina disabitata è crollata in via Umberto Primo a Monreale. Il tonfo del crollo è stato avvertito in diverse zone del paese.

