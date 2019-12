maltempo

Vento e pioggia, a Palermo danni e disagi

Palermo spazzata via ancora una volta da forti raffiche di vento.

Pubblicata il: 22/12/2019

Ancora maltempo. Palermo spazzata via ancora una volta da forti raffiche di vento, anche se i danni questa volta sono minori rispetto a quanto successe qualche giorno fa, quando il capoluogo siciliano fu colpito da folate che sfioravano in alcune zone i 110 chilometri l'ora.

Tra alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari in bilico, calcinacci e tetti danneggiati, anche stavolta tante sono state comunque le chiamate ricevute dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. E con la pioggia ci sono stati anche degli allagamenti.

Danneggiati gli alberi in via Stefano Gatti e in via Capogallo, dove sono caduti anche dei calcinacci. Un palo Telecom è stato abbattuto dal vento della strada che porta a Bellolampo. Un cartellone pubblicitario pericolante è stato messo in sicurezza in via Rosario Nicoletti, altri alberi caduti sulla statale

