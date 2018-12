maltempo palermo

Vento forte a Palermo, disagi e alberi caduti

Forti raffiche di vento hanno sferzato per ore Palermo e provincia abbattendo alberi, rami, danneggiando verande e facendo crollare calcinacci.

Pubblicata il: 10/12/2018

Una notte di disagi. Forti raffiche di vento hanno sferzato per ore Palermo e provincia abbattendo alberi, rami, danneggiando verande e facendo crollare calcinacci. Il vento ha raggiunto i 70 nodi e questa mattina continua a soffiare con una intensità di 20 nodi.

Rami venuti giù in piazzetta Porta Guccia nella zona del tribunale e nel lungomare Cristoforo Colombo, in via Alfieri e in via Parlatore. In via Brunelleschi a Cruillas il vento ha abbattuto un albero, ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza anche una veranda. Intervento dei pompieri anche nel quartiere Uditore, in via Francesco Musotto, dove è stato necessario tagliare i rami di un albero caduto. In nottata un albero è crollato sulla strada in viale Campania.

