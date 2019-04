incendi

Vento, scirocco e incendi. La provincia di Palermo brucia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/04/2019 - 20:17:16 Letto 591 volte

Con lo scirocco che soffia da questa notte sono decine gli incendi divampati in provincia di Palermo. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate.

Incendio Villabate nei pressi di Villa Fabiana, sulla statale Palermo Agrigento a Trabia nei pressi del residence Sant’Onofrio, in autostrada Palermo Catania nei pressi di Termini Imerese, a Misilmeri in Piano Stoppa a Geraci Siculo nel parco delle Madonie, a Pollina, Partinico e Borgetto. Numerosi gli interventi per alberi su strada, a Polizzi Generosa e Isola delle Femmine.

