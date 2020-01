Illuminazione pubblica

Vergine Maria, ripristino parziale dell'illuminazione

Interventi in via Gibilrossa, riaccesa cabina Camporeale, ripristino parziale impianto Vergine Maria.

Vasti interventi di riparazione sono stati ultimati dagli operatori di AMG Energia in via Gibilrossa, a Vergine Maria e per il ripristino di cabina di pubblica illuminazione Camporeale (zona Dante-corso Finocchiaro Aprile) rimasta spenta soltanto una sera. In via Gibilrossa è stato ripristinato il funzionamento di un lungo tratto di illuminazione (circa 80 punti luce). A causa di maltempo e vento, nei giorni scorsi si è verificato il cedimento di due campate della linea aerea di alimentazione, per fortuna senza danni ai pali, determinando lo spegnimento dell’impianto. Con un intervento di manutenzione ordinaria programmata, andato avanti per un’intera giornata, gli operatori di Amg Energia hanno provveduto a ripristinare la linea aerea fascettata, che è stata riancorata ai sostegni, riattivando il funzionamento e quello dei punti luce collegati.

“Il maltempo e soprattutto le forti raffiche di vento, hanno provocato guasti ingenti agli impianti di illuminazione, soprattutto a quelli alimentati con linea aerea e non sottotraccia, in alcuni casi in modo irreparabile - spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera - I nostri operatori sono stati impegnati in interventi fatti in emergenza ma anche in attività successivamente programmate, laddove possibile, per le riparazioni”. Con un intervento di natura eccezionale, effettuato con proprie risorse, AMG Energia ha ripristinato parzialmente l’impianto di illuminazione della borgata di Vergine Maria, nel tratto sino al capolinea dei bus Amat. Si tratta di un intervento tampone, su una porzione delimitata dell’illuminazione, la cui efficacia potrebbe essere limitata nel tempo, ma che è stato deciso dai vertici della società in considerazione del forte disagio dei residenti.

L’altra attività completata ha consentito la riattivazione della cabina di pubblica illuminazione Camporeale, che alimenta gli impianti della vasta zona compresa fra via Dante e corso Camillo Finocchiaro Aprile, rimasta spenta soltanto una sera (mercoledì 8 gennaio): in modo tempestivo giovedì 9 gennaio gli operatori di AMG Energia hanno riparato un dispositivo della cabina e rimesso in funzione i circuiti di media tensione alimentati. Un altro intervento è stato completato con la riaccensione di un circuito di media tensione e degli oltre 80 punti luce alimentati nella zona compresa fra via Saline, via Mattei a Partanna Mondello: gli operatori di Amg Energia hanno riparato l’unità regolatrice della cabina di pubblica illuminazione Mater Dei, dispositivo fondamentale per il corretto funzionamento della cabina e degli impianti, in quanto è il sistema di protezione e comando dei circuiti. Completata la riparazione del dispositivo analogo anche nella cabina di pubblica illuminazione “Polibio” che alimenta l’illuminazione della zona di via Chirone dove prosegue la riparazione di un circuito di media tensione. Lavori in corso anche in via Catinella e in via Collotti a Partanna Mondello e sul circuito che alimenta un tratto di impianto di viale Boris Giuliano e viale Scaduto dove si è verificato un nuovo disservizio.

Tra le criticità, si è verificato un nuovo guasto ingente nella zona compresa fra via Giafar, via Conte Federico, via Brancaccio: si è guastato un trasformatore della cabina di pubblica illuminazione ma in modo tempestivo, per evitare che la zona rimanesse completamente priva di illuminazione, è stato ripristinato un circuito. Il funzionamento degli impianti è garantito a punti luce alternati.

