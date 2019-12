Almaviva

Vertenza Almaviva, M5s: ''Governo è con i lavoratori, scongiureremo licenziamenti''

Un altro incontro interlocutorio, stamani, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla vertenza Almaviva Palermo. Fissato a gennaio il prossimo tavolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2019 - 16:02:01 Letto 348 volte

Dopo l’incontro con i sindacati di oggi a Roma si registra ottimismo sul futuro di Almaviva. Presente, in rappresentanza del Comune di Palermo, l'assessora al Lavoro, Giovanna Marano. L'azienda ha affermato di avere in corso un negoziato con Tim non ancora concluso, per il quale andranno ancora ricercate soluzioni sostenibili finanziariamente.

Fissato a gennaio il prossimo tavolo. Soddisfazione per i risultati da parte del sottosegretario al lavoro Steni Di Piazza e del deputato nazionale e vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Adriano Varrica.



“In questi mesi di lavoro abbiamo profuso il massimo impegno tenendo ferma la priorità di scongiurare quei licenziamenti che sembravano ormai imminenti - afferma il senatore Steni Di Piazza - Grazie a questo lavoro e alla volontà delle parti al tavolo, che mi sento di ringraziare, i licenziamenti sono stati scongiurati e le condizioni sono di certo più favorevoli anche se il percorso da fare è ancora lungo e necessiterà di uno sforzo congiunto. Siamo coi lavoratori di Almaviva Palermo e confidiamo di dimostrarlo coi fatti. Oggi col Ministro Catalfo abbiamo testimoniato i nostri impegni anche rispetto all'intero settore dei call center. A gennaio riuniremo nuovamente il tavolo su Almaviva e quello sul futuro del comparto”.



Il commento del sottosegretario Di Piazza è condiviso dal deputato Adriano Varrica che aggiunge: “Per il Movimento 5 Stelle, come testimoniato dalla stessa presenza del Ministro Nunzia Catalfo e dall'impegno costante del Sottosegretario Steni Di Piazza, il destino di Almaviva a Palermo è prioritario. Bisogna insistere in questo percorso difficile. In Parlamento - conclude Varrica - supporteremo questo percorso di rilancio del settore, in linea con gli impegni del Governo. Bisogna fare ciò che è possibile per fare rientrare i volumi di lavoro dall'estero e per garantire il futuro dei lavoratori del settore”.

"I tempi stringono - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora Marano - e c'è bisogno di decisioni. Avevamo sperato di ottenere ,oggi, certezze rassicuranti per le migliaia di lavoratrici e lavoratori palermitani in ansia. Il tavolo già convocato per il prossimo 8 gennaio ci fa essere fiduciosi in una risposta utile a garantire i livelli occupazionali di Almaviva a Palermo“.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!