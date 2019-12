Almaviva

Vertenza Almaviva, nuovo incontro a Roma, Orlando: ''Ancora nessuna soluzione''

''Il tavolo stamattina al Ministero del Lavoro non ha ancora prodotto una soluzione necessaria a salvaguardare i livelli occupazionali ed i futuro di Almaviva a Palermo'', ha detto il sindaco Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2019 - 21:31:58 Letto 324 volte

"Il tavolo stamattina al Ministero del Lavoro non ha ancora prodotto una soluzione necessaria a salvaguardare i livelli occupazionali ed i futuro di Almaviva a Palermo. È comunque importante che tutte le parti continuino un lavoro comune. Auspichiamo che il Governo Nazionale possa entro Natale portare al tavolo un intervento strutturale, efficace al rientro in italia di significative commesse, per assicurare un futuro con meno ansie e preoccupazioni per le 2500 famiglie che ad oggi restano preoccupate in attesa".



Lo dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando, e l'assessora al Lavoro, Giovanna Marano, presente oggi al tavolo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Roma.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!