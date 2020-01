Almaviva

Vertenza Almaviva, Orlando scrive al Premier Conte

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando scrive al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in merito alla vicenda di Almaviva.

Il sindaco Leoluca Orlando ha scritto oggi una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in merito alla vicenda di Almaviva Contact ed al paventato esubero di milleseicento lavoratori della sede palermitana del call center.



“A Palermo – scrive Orlando - da giugno 2019 Almaviva Contact ha annunciato milleseicento esuberi in ragione della diminuzione dei volumi di due importanti commesse. Dal mese successivo un tavolo al Ministero del Lavoro è attivo per scongiurare tali esuberi. Gli interventi del Governo – mirati ad affrontare dalla delocalizzazione alla contrazione dei volumi, alla copertura degli ammortizzatori sociali – tardano a conseguire positivi risultati.



Nello spirito del dialogo collaborativo di profilo istituzionale – continua il sindaco - vorrei sottolineare quanto il settore dei call center abbia a Palermo un primato quantitativo e qualitativo, e quanto occorra accompagnare la gestione della crisi di un settore da anni sottoposto a grandi trasformazioni, esposto a notevoli vulnerabilità di mercato, ma ricco di potenzialità e prevalentemente dislocato al Sud del nostro Paese e fortemente presente nella Città di Palermo.



Per queste ragioni – conclude Orlando – Le chiedo di voler intervenire al fine di prevenire una crisi irreversibile del comparto, predisponendo tutte le misure finanziarie urgenti che attraverso emendamenti a provvedimenti in corso di conversione, consentano di superare la fase attuale e traguardare politiche di consolidamento e futuro del settore”.

