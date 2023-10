Almaviva

Vertenza Almaviva, Varrica: ''Silenzio preoccupante, 500 lavoratori abbandonati al loro destino. Regione chiarisca suo impegno''

''Sono preoccupato per il silenzio che avvolge la vertenza Almaviva Contact che riguarda il futuro di centinaia di persone, in particolare tra Palermo e Catania'', dichiara il deputato regionale Adriano Varrica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2023 - 10:46:38 Letto 834 volte

“Depositato nuovo atto parlamentare sulla vertenza Almaviva. Inaccettabile che oltre 500 lavoratori siano abbandonati al loro destino. Il Governo regionale venga a rispondere in Aula degli impegni assunti durante i tavoli istituzionali e le interlocuzioni con le parti sociali”. A dichiararlo il deputato regionale Cinquestelle Adriano Varrica, da anni a fianco dei lavoratori coinvolti nelle vertenze Almaviva.

"Sono preoccupato - dichiara il deputato regionale Adriano Varrica - per il silenzio che avvolge la vertenza Almaviva Contact che riguarda il futuro di centinaia di persone, in particolare tra Palermo e Catania. Il 1500 è ripartito con un ritardo di oltre mezzo anno, ha una prospettiva di soli 2 mesi e un fabbisogno di personale annunciato non sufficiente a coprire neanche un quarto degli operatori della commessa. Per non parlare degli altri lavoratori Almaviva Contact che non appartengono al 1500, che ad oggi sembrano del tutto esclusi da qualsiasi ragionamento."

"Ho presentato interrogazione a risposta orale - spiega Varrica - perché voglio che il Governo regionale venga in Aula all'Assemblea Regionale Siciliana a riferire sullo stato di avanzamento delle interlocuzioni e sul rispetto degli impegni che ha preso con lavoratori e sindacati e che vanno ben oltre le risorse per formare e aggiornare i profili professionali di questi operatori. Bisogna capire se e come la Regione farà la sua parte anche tramite il coinvolgimento di questo bacino in commesse e servizi pubblici, magari in ambito sanitario, come proposto a più riprese” conclude il deputato regionale.

Fonte: M5S

Fonte Immagine: Facebook Varrica

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!