Ita-Almaviva-Covisian

Vertenza Almaviva-Covisian, sindacati: ''Garantita assunzione di 522 lavoratori''

Gli accordi sottoscritti prevedono l'assunzione complessiva di 522 lavoratori, 200 assunti direttamente da Ita e 322 assorbiti da Covisian.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/06/2022 - 09:02:45 Letto 761 volte

Al termine del tavolo Covisian-Almaviva "gli accordi sottoscritti prevedono l'assunzione complessiva di 522 lavoratori, 200 assunti direttamente da Ita e 322 assorbiti da Covisian". E' quanto si legge in una nota congiunta di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.

I sindacati spiegano che "sono stati sottoscritti due importantissimi accordi che salvaguardano l'intero perimetro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori precedentemente operanti sulle attività di assistenza clienti di Alitalia prima, ed Ita poi".

"Una buona notizia per le lavoratrici e i lavoratori. Un risultato non scontato per il quale esprimo grande soddisfazione. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti a partire dal mio staff, le parti sociali, le imprese e il MISE che ha lavorato per mettere in campo una risposta che ha consentito di salvaguardare i livelli occupazionali. Avevamo detto che avremmo gestito il tavolo senza clamore e senza propaganda, con l'unico obiettivo di non lasciare i lavoratori a casa e abbiamo raggiunto questo risultato". È il commento del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per la conclusione della vertenza sui lavoratori del call center di Palermo.

Miceli (Pd): "L'accordo sulla vertenza Ita-Covisian è la fine di un incubo, grazie al ministro Orlando per la sua sensibilità"

"L'accordo per la riassunzione dei 522 lavoratori ex Almaviva di Palermo e Rende è una fantastica notizia, la fine di un incubo per chi in queste settimane ha temuto di perdere il posto di lavoro. Ringrazio il ministro Andrea Orlando per il grande impegno mostrato in queste settimane, per la sua sensibilità e per aver mantenuto la parola data ai lavoratori durante la sua visita a Palermo. Il suo intervento ci gratifica dopo gli sforzi compiuti in questi ultimi mesi per difendere i diritti degli operatori del call center e dimostra come, attraverso la buona politica, il lavoro nella nostra città possa essere sempre tutelato". Lo dice Carmelo Miceli, deputato del Pd e neoeletto al consiglio comunale di Palermo.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!