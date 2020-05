Almaviva-Sky

Vertenza Almaviva-Sky, Orlando: ''Trovare una soluzione rapida, basta tensioni sociali''

''La nuova tensione sociale apertasi in piena pandemia sulla vertenza Almaviva-Sky, deve trovare una soluzione rapida sul tavolo del Ministero del lavoro'', ha dichiarato Leoluca Orlando.

“Attualmente molte delle partite aperte nel settore dei call center nella nostra città, dipendono dalle scelte che il Governo nazionale farà per promuovere interventi e regole per scongiurare la ricorrente delocalizzazione di numerose commesse.

Palermo, in questo settore, vuole puntare sulla transizione digitale e smarcarsi dal tira e molla tra committenti e gestori, per approdare ad una equilibrata prospettiva di sviluppo di cui i call center costituiscano un valore aggiunto.

La nuova tensione sociale apertasi in piena pandemia sulla vertenza Almaviva-Sky, deve trovare una soluzione rapida sul tavolo del Ministero del lavoro, con l'applicazione piena ed efficace della clausola sociale ed evitando di alimentare tensioni ed ansie delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Lo dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora al Lavoro, Giovanna Marano.

M5S: “Clausola sociale va rispettata. Bene impegno del Governo, ci aspettiamo atti responsabili da Sky”

“Il Governo, nella veste del Sottosegretario al lavoro Steni Di Piazza - spiegano i deputati nazionali M5S - ha rappresentato a Sky la posizione ferma che avevamo richiesto tramite l'interpellanza a prima firma Varrica, depositata alla Camera la scorsa settimana: gli oltre 250 lavoratori palermitani che da 17 anni operano per Sky in Almaviva vanno tutelati, la clausola sociale va rispettata”.



“Aspettiamo passi concreti da parte di Sky in questa direzione - dicono i parlamentari cinquestelle - Siamo fiduciosi sul fatto che, in una logica di cooperazione, e ferma restando la tutela occupazionale, si possano trovare soluzioni. Non molleremo di un centimetro rispetto ad Almaviva Contact e a tutto il settore call center: faremo ripartire i tavoli interministeriali e il percorso per la salvaguardia di decine di migliaia di posti di lavoro”.



“Ringraziamo il Sottosegretario Di Piazza per il suo impegno nel difendere con passione tanti posti di lavoro e per il suo approccio sempre orientato alla risoluzione dei problemi concreti. Abbiamo certezza che insisterà in interlocuzioni costanti, partendo dalla richiesta di convocazione da parte dei sindacati che sarà evasa nei prossimi giorni” hanno concluso i deputati del Movimento 5 Stelle.

