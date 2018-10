Vertenza Blutec al Mise: il sindaco Giunta manifesta forti preoccupazioni

La vertenza degli operai Blutec di Termini Imerese, a conclusione del vertice di oggi al ministero romano dello Sviluppo Economico, sembra essere ferma al palo. Il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, a margine dell'incontro ha dichiarato:

"Esprimo profonda preoccupazione per lo stallo della vertenza. L'accordo Blutec-Invitalia non si è ancora definito, ergo non sono state ancora corrisposte le rate del piano di rientro ed il nuovo piano non può ripartire fino a quando non si chiude il vecchio.

Ho chiesto al governo di ricercare nuove manifestazioni di interesse al fine di affiancare Blutec e/o sostituirla, visto che l'Azienda ad oggi non sembra in grado di sostenere, contestualmente, il piano di rientro con Invitalia e il nuovo accordo di programma che prevede investimenti per lo sviluppo - ha concluso il primo cittadino -.

Ho chiesto anche al governo di comprendere se sussistono o meno possibilità che FCA commissioni la produzione di modelli a Blutec".