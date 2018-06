blutec termini imerese

Vertenza Blutec, il sindaco Giunta scrive a Luigi Di Maio: ''Si impegni personalmente''

Già programmato un incontro al ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ma il sindaco si gioca anche la carta ''personale'' per mettere fine al dramma della fabbrica siciliana

06/06/2018

La vertenza Blutec-Fiat sembra ancora lontana dal vedere una fine. In questi giorni si stanno registrando particolari criticità, a seguito del recente provvedimento di Invitalia con cui è stata richiesta a Blutec la restituzione dei circa 20 milioni di euro già erogati per il primo step del programma di reindustrializzazione e ricollocamento del personale. Il programma si sarebbe dovuto definire entro il 31 dicembre 2018.

Il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta ha già programmato un incontro al ministero dello Sviluppo economico, ma ha deciso di giocarsi anche la carta "personale": una nota di appello al neo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nella quale Giunta gli chiede di scendere in campo in prima persona in merito alla vicenda.

"Ho ritenuto opportuno, in vista dell'incontro della prossima settimana, rivolgere direttamente un appello al neo Ministro - dice il sindaco - affinchè dopo un lungo periodo di stallo che ha coinciso con la crisi di Governo, la politica torni ad occuparsi con la massima attenzione di una delle vertenze nazionali più datate". Giunta conclude ricordando il supporto che i cittadini di Termini Imerese hanno dimostrato nei confronti della forza politica di Di Maio: "Il M5S nel mezzogiorno ed in particolare nella nostra città ha raccolto un ampissimo consenso, ci auguriamo che la fiducia riposta venga ripagata dalle istituzioni con la dovuta attenzione per un dramma sociale che sta assumendo i contorni della farsa".

