Sky-Almaviva

Vertenza Sky-Almaviva, applicata la clausola sociale

Orlando e Marano: ''Sottoscritto oggi un accordo importante per le lavoratrici e i lavoratori direttamente interessati e per tutta la cittÓ di Palermo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2020 - 19:22:00 Letto 425 volte

"Quello sottoscritto oggi è un accordo importante per le lavoratrici e i lavoratori direttamente interessati e per tutta la città di Palermo.

L'applicazione integrale della clausola sociale, nel passaggio della commessa Sky da Almaviva a Covisian, consente la piena tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, della loro professionalità, della loro dignità.

L'impegno formale preso dalla azienda subentrante di avviare un confronto anche per costruire una sinergia con l'Università per gestire servizi, sempre più a valore

aggiunto, consente di consolidare una storia industriale e scientifica di Palermo nel sistema di tlc del Paese.

Siamo particolarmente soddisfatti anche perché vi sono concrete possibilità di riprendere un percorso sui temi dell'innovazione che si era interrotto. Per questo ci riteniamo particolarmente soddisfatti. Intendiamo riprendere, con il Governo nazionale, che con il sottosegretario Steni Di Piazza ha diretto le trattative, quel filo interrotto e vogliamo che offra nuove prospettive alla città. Ringraziamo innanzitutto le lavoratrici ed i lavoratori per il loro senso di responsabilità e la loro determinazione; e il management di Covisian, che hanno accettato una sfida difficile ma entusiasmante. Senza l'impegno di tutti i soggetti non ce l'avremmo fatta. Speriamo di potere scrivere una pagina nuova per il lavoro e per la città".

Lo dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora al Lavoro, Giovanna Marano, che oggi hanno preso parte in videoconferenza al tavolo presso il Ministero del Lavoro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!