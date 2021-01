Governo

Vertice di maggioranza, Governo: ''Avanti con il rafforzamento della maggioranza''

Ieri il premier Conte ha riunito le forze di governo a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione.

Ieri il premier Conte ha riunito le forze di governo a Palazzo Chigi per fare il punto e, alla fine del vertice, si spiega in una nota unitaria che è emersa la volontà di andare avanti con il rafforzamento della maggioranza. "Avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura", avrebbero concordato i capi delegazione e i leader dei partiti di governo, nel vertice in videoconferenza con il premier Giuseppe Conte che è andato al Quirinale. Sarebbe stato un incontro "interlocutorio", durato circa 50 minuti, che ha l'obiettivo, si è appreso, di riferire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli sviluppi della crisi politica dopo il voto di fiducia.

"Accelerare in quella parte di attività di governo che è stata rallentata dagli steccati, spesso pretestuosi, alzati dalle ministre di IV per dare risposte ancor più efficaci al Paese".

Questa, secondo fonti di primo piano del Movimento, è una delle priorità emerse durante il vertice di maggioranza. Un'accelerazione, si spiega "che l'Esecutivo è in grado di mettere in campo a maggior ragione adesso che non c'è più il peso dell'ostruzionismo interno di Renzi".

Fonte: Ansa

