Vertice Draghi-Conte: le richieste M5S al Governo: ''Occorre un forte segno di discontinuità''

Le condizioni per proseguire la collaborazione con il governo, ha affermato ancora il leader M5S, ''sono quelle di una forte discontinuità. Il governo deve cambiare marcia''.

"Restiamo al governo ma occorre un forte segno di discontinuità". Così il leader M5S Giuseppe Conte dopo il faccia a faccia con il premier Mario Draghi. Un incontro chiarificatore dopo l'incidente innescato dallo 'tsunami' Beppe Grillo, durante il quale Conte ha consegnato un documento in 9 punti in cui chiede risposte e non risparmia critiche. "Draghi ci deve dare una ragione per restare", dirà poi a stretto giro dall'incontro.

A Draghi, ha spiegato quindi, "ho riferito che questa è una comunità che in questo momento deve capire se ci sono le condizioni e le ragioni per proseguire e realmente condividere la responsabilità di governo. Questo ho spiegato a Draghi, Noi non siamo una comunità che cede ad attacchi strumentali o a polemiche inutili".

Le condizioni per proseguire la collaborazione con il governo, ha affermato ancora il leader M5S, "sono quelle di una forte discontinuità. Il governo deve cambiare marcia. Noi non possiamo star qui in nome di una generica responsabilità che diventa corresponsabilità rispetto a un atteggiamento remissivo che non offre risposte al Paese". "Noi non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, ma agli italiani", ha detto ancora Conte aggiungendo di aver detto a Draghi "che in una situazione di grande difficoltà, noi non possiamo combattere da soli nell'indifferenza dell'esecutivo la battaglia sul salario minimo. Sono 4 milioni e mezzo i lavoratori con buste paga indecorose. L'esecutivo batta un colpo e dia una chiara indicazione di priorità".

Poi le parole in assemblea congiunta: "A noi non serve una pronta risposta dal premier Mario Draghi ma in tempi ragionevoli andrà chiarito quale è la disponibilità del premier e del governo a lavorare con noi. Se ci sarà dovrà essere reale e dovrà anche cambiare il metodo perché la dialettica politica è faticosa, fare cabine di regia prima del Cdm può risultare faticoso ma quella dialettica consente di essere realmente partecipi ai processi decisionali. Non accetteremo più testi normativi complessi che arrivano in in Cdm all'ultimo minuto e di cui non sappiamo nulla".

