Governo

Vertice Italia Viva-Conte: ''Consegnato documento al Premier, aspettiamo riflessioni''

Italia Viva consegna un documento al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ora attende le riflessioni del premier.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2020 - 08:59:43 Letto 470 volte

Italia Viva consegna un documento al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ora attende le riflessioni del premier. E' andato in scena a palazzo Chigi l'incontro tra Conte e la delegazione di Iv. Erano presenti i capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi, le ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, il presidente Iv Ettore Rosato e Matteo Renzi.

"Abbiamo consegnato al presidente Conte il documento" con le nostre rivendicazioni. "Ora aspettiamo le riflessioni del presidente e che ci faccia sapere se è possibile continuare sulla base di un nuovo programma di governo", ha detto Teresa Bellanova lasciando palazzo Chigi. "Aspettiamo che Conte faccia le sue riflessioni per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti", ha spiegato la capo delegazione di Iv aggiungendo: "Ora Conte approfondisce e poi avremo ulteriori passaggi".

"Abbiamo spiegato al presidente Conte che la questione non sono le poltrone ma le idee e le proposte per il Paese", ha aggiunto, sottolineando: "Conte ha detto che ha letto la lettera di Renzi e l'ha trovata utile e costruttiva. Ora ci farà sapre una risposta", ha aggiunto.

"Per andare avanti servono proposte e scelte coraggiose", ha detto ancora Bellanova sottolineando: "Al momento non è stata convocata" la riunione tra il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza sulle misure anti Covid in vista delle festività natalizie.

Da Palazzo Chigi spiegano che l’incontro "è stato franco e cordiale, anche in virtù dei temi anticipati ieri dalla lettera che il senatore Matteo Renzi ha inviato al presidente del Consiglio".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!