Vertice leader centrodestra ad Arcore: ''Fatti passi avanti su un governo forte e capace''

I vertici della coalizione si sono detti d'accordo, secondo fonti interne, sulla necessità di ''procedere il più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell'esecutivo''.

Pubblicata il: 09/10/2022

Al vertice dei leader del centrodestra ad Arcore sono stati fatti "importanti passi avanti nella direzione di un governo forte e capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall'emergenza dovuta ai costi dell'energia". I vertici della coalizione si sono detti d'accordo, secondo fonti interne, sulla necessità di "procedere il più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell'esecutivo".

Da parte sua, hanno fatto sapere fonti del Carroccio, la Lega "ha chiara la propria squadra di governo ed è pronta, ai massimi livelli". Le priorità del partito di Matteo Salvini sono "la difesa degli stipendi, delle pensioni e del lavoro degli italiani, partendo da un Decreto ferma-bollette che, visti i ritardi europei, non può più essere rinviato".

La squadra di governo ancora non ha tutti i nomi decisi. Resta il braccio di ferro sulla presidenza del Senato, rivendicata da FdI con Ignazio La Russa e dalla Lega con Roberto Calderoli. Anche il ruolo di Salvini nel futuro governo non è stato chiarito, tantomeno quello di Licia Ronzulli (che punta alla Sanità). Servirà un'altra riunione - a Roma - all'inizio della settimana. Silvio Berlusconi mercoledì sarà nella Capitale per sbrigare gli adempimenti per il ritorno al Senato, pronto quindi a partecipare alla prima seduta di Palazzo Madama il giorno seguente.

In serata poi è trapelata l'indiscrezione secondo la quale Silvio Berlusconi avrebbe avantazato la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati al ministero della Giustizia. In alternativa, Casellati sarebbe in corsa per la vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura (Csm) che sarà completato con l'elezione dei membri laici.

Fonte: TGCOM24

