''Vi prego non fatemi morire'', ragazza azzannata da un pitbull perde un braccio *VIDEO*

La vittima ha 23 anni. Trasportata d'urgenza all'ospedale Civico, sta subendo un delicato intervento per tentare di riattaccare l'arto

Pubblicata il: 18/07/2018

Il pitbull protagonista dell'episodio

Un'altra violenta aggressione da parte di un cane, stavolta in via Agnetta a Palermo. La vittima dell'assalto è una ragazza di 23 anni; cause e circostanze sono ancora da accertare.

La giovane donna è stata rapidamente soccorsa e trasportata all'ospedale Civico in condizioni gravissime: il morso del cane le ha staccato un braccio. Secondo un testimone, in preda allo shock avrebbe gridato più volte "Vi prego, non fatemi morire".

I poliziotti hanno recuperato ciò che resta del braccio, trasportandolo al nosocomio. In questo momento i medici stanno facendo il possibile per riattaccare l'arto, con un delicato intervento chirurgico.

Il pitbull è stato individuato e catturato.





