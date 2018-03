Numeri e dati

''Vi racconto i miei primi 100 giorni da presidente''. La conferenza stampa di Nello Musumeci *VIDEO*

"Per una prima vera inversione di tendenza avremo bisogno di mille giorni - dichiara il governatore - Questo governo ha rimesso in circolazione 700 milioni di euro, scusate se sono pochi…"

08/03/2018

Dopo l'elezioni nazionali e le valutazioni politiche dei partiti sui risultati, arriva il momento dei bilanci anche per il governo regionale siciliano, e proprio il presidente della Regione, Nello Musumeci, fornisce i numeri sui primi cento giorni a Palazzo d’Orleans. Una conferenza stampa in cui Musumeci ha toccato vari temi. “Sono passati cento giorni. Abbiamo letto considerazioni diverse. In una condizione di normalità, cento giorni possono essere uno spazio significativo per fare un primo bilancio. Per altri versi, sono insignificanti. Avevamo promesso ai siciliani di cambiare la Regione in cinque anni. Per una prima vera inversione di tendenza avremo bisogno di mille giorni” – ha esordito il governatore. “Abbiamo iniziato ad analizzare la situazione, incontrare istituzioni economiche, amministrative, culturali, religiose – ha spiegato Nello Musumeci -. Dopo mille giorni saremo in grado di darvi risultati significativi come l’aumento del Pil, la diminuzione del tasso di povertà e speriamo anche il calo della fuga di cervelli”. Dopo la premessa il presidente della Regione è entrato nel merito della questione, mettendo in evidenza i risultati raggiunti nei primi cento giorni e sottolineando le prossime iniziative previste dalle manovre del governo regionale. “Questo governo ha rimesso in circolazione 700 milioni di euro, scusate se sono pochi…. Di questi 700 milioni – dice Musumeci – solo 340 milioni di euro sono del PO Fesr 2014-2020, 39 milioni per il dissesto idrogeologico, 52 milioni e 400mila per la Sanità, 150 milioni di euro per viabilità e infrastrutture e 110 euro per la Formazione”. Tra le attività in corso, il governatore ci ha tenuto a sottolineare lo stanziamento di di sette milioni di euro per finanziare il reddito minimo di inserimento per le province di Caltanissetta ed Enna. “Sono le due aree comprese nella norma nazionale, perché sono le province con il più alto tasso di disoccupazione” – ha detto.

