Via ai piani di promozione turistica, Birgi e Comiso voleranno più alto

La commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'Ars ha espresso parere favorevole: i territori nei quali operano i due poli aeroportuali verranno valorizzati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/07/2018 - 09:40:09 Letto 383 volte

Arriva il via libera: la V commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars ha espresso parere favorevole in merito ai piani di promozione turistica che vede protagonisti i due aeroporti siciliani di Trapani-Birgi e Comiso, nel ragusano.

Un provvedimento che Giuseppe Galluzzo di Diventerà Bellissima, vice presidente della commissione, definisce "molto atteso e indispensabile". L'attuazione del progetto che permetterà ai due poli aeroportuali di essere più appetibili per nuovi investitori e per l'ampliamento delle tratte di viaggio da parte delle compagnie aeree. I grandi operatori vagliano le proprie opportunità di guadagno anche in relazione all'ambiente circostante nel quale operano, e per la commissione perfezionare i due territori arricchendoli di attrattive sul profilo del marketing è la strada giusta.

"E’ stato premiato il lavoro fatto dalla società di gestione - dice Paolo Angius, presidente di Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Birgi - in collaborazione con i sindaci del territorio che desidero ringraziare per la collaborazione e la fiducia mostrata. Auspico che il decreto che stanzia definitivamente le somme venga firmato dall'assessore già nelle prossime ore per potere consentire, per il tramite della Cuc Trinakria, l'avvio delle procedure pubbliche di gara. Dopo la ricapitalizzazione questo è un ulteriore fondamentale passo per il rilancio dell'aeroporto". Il 19 luglio scorso, l’Assemblea dei soci di Airgest ha approvato il bilancio di esercizio 2017 e il piano di risanamento dell’aeroporto, deliberando l’aumento del capitale sociale con un intervento di 12,5 milioni di euro.

Dello stesso avviso è Stefano Pellegrino, del gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars, che si dichiara "entusiasta per il raggiungimento di questo secondo step". Il deputato sta seguendo la vicenda da vicino ed è intervenuto in V commissione a sostegno della legittimità del progetto di promozione territoriale. A breve si attende l'emissione del decreto assessoriale che prevederà le somme propedeutiche all'inizio delle procedure di gara.

