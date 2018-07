Emergenza rifiuti

Via Galletti, rifiuti alimentari abbandonati in strada. Ai confini di Palermo la differenziata non si vede

L'ultimo ritrovamento conferma il fenomeno della ''migrazione'' dei rifiuti da quando è attiva la raccolta

Pubblicata il: 20/07/2018

Amaro ritrovamento degli operatori della Rap sabato 14 luglio, durante il turno pomeridiano di raccolta dei rifiuti: in via Galletti sono stati rinvenuti diversi scatoloni abbandonati contenenti scarti animali e di lavorazione alimentare, già in evidente stato di decomposizione. Il tutto accanto ad altri rifiuti indifferenziati e sotto il sole cocente.

L’equipaggio Rap ha subito allertato il dirigente coordinatore di Igiene ambientale, Lara Calì, che ha a sua volta avvertito il comando di polizia municipale con cui è stato immediatamente svolto un sopralluogo. Il nucleo tutela e decoro vivibilità ed igiene urbana ha individuato la ditta che ha illecitamente abbandonato gli scarti alimentari con grave periocolo sanitario ed ambientale. Il corriere proveniva dal Comune di Villabate (PA) ed è stato multato di 1.200 euro.

Il ritrovamento di via Galletti conferma il trend di "migrazione" dei rifiuti riscontrato da quando in diversi comuni della cintura urbana è stata avviata la raccolta differenziata. Le aree del Comune più colpite dal fenomeno sono quelle di confine: quella di via Galletti è una zona al limite tra Palermo, Villabate e Ficarazzi, alle quali si aggiungono la zona della “linea Parco dei Principi", Sferracavallo (lato Isola delle Femmine - Carini) e ultimamente l'area confinante con Monreale. Si assiste a un paradosso: nonostante l'aumento della raccolta differenziata nella città di Palermo, non è diminuito il conferimento di indefferenziato a Bellolampo, che si attesta comunque intorno alle 1.000 tonnellate. Lungo la zona del "Parco dei Principi" ad esempio, fra il 14 e il 15 luglio sono stati necessari due interventi con pala meccanica a meno di 24 ore l'uno dall'altro.

La gravità del fenomeno è rispecchiata dall'aumento delle multe e dei sequestri ad esso legati ed effettuati dalla Polizia municipale. Nel 2017 sono stati circa 260 i verbali (per circa 60mila euro) elevati dalla polizia municipale proprio nelle aree perifiche della città confinanti con altri comuni, oltre a circa 500 verbali (pari a 83mila euro) e il sequestro di 11 mezzi per l'abbandono o il trasporto illecito di ingombranti. "Siamo di fronte a comportamenti gravi e sconsiderati - afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - rispetto ai quali, in sinergia con la RAP e con il Comando di via Dogali stiamo preparando nuove iniziative di contrasto, prevenzione e repressione, che saranno annunciate nei prossimi giorni".

