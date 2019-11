taglio dei vitalizi

Via libera al taglio dei vitalizi anche in Sicilia

Anche in Sicilia c'è l'ok ai tagli dei vitalizi.

Il via libera è arrivato. Anche in Sicilia c'è l'ok ai tagli dei vitalizi. L'Assemblea ha approvato il disegno di legge che riduce gli assegni per gli ex parlamentari regionali in pensione.

È prevista una riduzione lineare del 9,25%, con un ulteriore 5% che si applicherà per gli assegni da 32 a 67 mila euro e il 10% per quelli oltre i 62 mila euro. Ha votato contro il M5s. I tagli entrano in vigore dall'1 dicembre di quest'anno e saranno applicati per un quinquennio.

Sono 149 i vitalizi erogati dall'Ars con un costo di 18 milioni di euro. Il via libera al ddl è arrivato grazie a un'opera di mediazione che ha consentito una riscrittura di una articolo del ddl, che ha introdotto gli ulteriori aumenti a scaglioni del taglio rispetto al testo iniziale che conteneva solo la riduzione lineare del 9,25%.

"La legge appena approvata dal Parlamento siciliano sul taglio dei vitalizi consegna alla Sicilia il podio tra le regioni italiane". E ancora: "Dal punto di vista del risparmio, con un taglio annuo di 2 milioni di euro e 10 milioni di euro in cinque anni, siamo senza alcun dubbio i primi in Italia - ha aggiunto -. Sfido chi ha vissuto sulla pelle dell'immagine della Sicilia a trovare una regione che abbia fatto meglio di noi. I siciliani, sbeffeggiati, insultati e denigrati per mesi, aspettano adesso le scuse di coloro che ci tacciavano di essere spreconi".

Soddisfazione da DiventeràBellissima: "Il taglio dei vitalizi approvato dall'Ars pone la Sicilia come seconda regione in Italia per l'entità dell'importo decurtato e la prima riguardo al risparmio che ne deriverà. L'accordo raggiunto in aula ha consentito di dare risposta a un tema giustamente molto avvertito dall'opinione pubblica, senza tuttavia cadere nella facile lusinga di decisioni demagogiche". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima. "Si tratta, infatti, di un provvedimento ragionevole e ben ponderato, così come previsto dai criteri sanciti dalla Corte Costituzionale. E contiene pure l'introduzione di un metodo tramite scaglioni, fortemente voluto da DiventeràBellissima: il taglio, infatti, arriverà a circa il venti per cento per i vitalizi superiori ai 5 mila euro lordi", conclude l'esponente del movimento fondato dal governatore della Sicilia Nello Musumeci.

Dura la reazione dei grillini: "La classe politica continua a resistere al taglio dei privilegi. Oggi tutto il Parlamento, con la sola eccezione del M5s e nell'assoluto silenzio di quei deputati che hanno votato a favore di un vero e proprio indecente capolavoro, si è toccata una delle pagine più buie della storia di questa Regione. Si dovevano tagliare i vitalizi e invece si sono aumentate le pensioni".

