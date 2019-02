prolungamento via Roentgen

Via Roentgen, approvata la realizzazione del prolungamento della strada

Approvato emendamento per realizzazione di Via Roentgen, Giusto Catania (capogruppo Sinistra Comune): ''Un'opera utile per il quartiere Cruillas''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2019 - 15:07:44 Letto 334 volte

“L’inserimento del prolungamento via Roentgen nell’elenco annuale, del prossimo piano triennale delle Opere pubbliche, è un importante risultato che serve a mitigare l’eventuale carico urbanistico previsto dall’approvazione del piano particolare di via Trabucco.”

Lo afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, che ha presentato l’emendamento insieme al presidente della Commissione Urbanistica Giovanni Lo Cascio.

“Finalmente si mette fine a una vicenda annosa che mette in difficoltà un quartiere importante come Cruillas: la realizzazione di questa strada rappresenta un importante sbocco che snellirà la circolazione in una zona particolarmente carica anche per la presenza dell’Ospedale Cervello e dell’Agenzia delle Entrate.”

