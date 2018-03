incidente

Via Roma, turista investito da moto: ricoverato in rianimazione

Incidente in via Roma...

08/03/2018

Incidente in via Roma, dove un turista francese è stato investito da un motociclista. L’uomo è ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico, con la prognosi riservata, mentre il motociclista è in codice rosso al pronto soccorso.

Sono intervenuti i sanitari del 118. I rilievi sono effettuati dall'Infortunistica della polizia municipale.

