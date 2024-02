Ecomostro via Tiro a Segno

Via Tiro a Segno, al via i lavori di bonifica e rimozione dell'Ecomostro

Oggi sono iniziati i lavori di bonifica e rimozione dei rifiuti da parte del personale della Rap nell'area dell'Ecomostro di via Tiro a Segno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2024 - 11:47:30 Letto 727 volte

"Prendiamo atto con soddisfazione che oggi sono iniziati i lavori di bonifica e rimozione dei rifiuti da parte del personale della Rap nell'area dell'Ecomostro di via Tiro a Segno. Questo è il positivo risultato giunto dopo le nostre richieste per interventi mirati a restituire una migliore dignità e vivibilità. Di fatto, i lavori, per cui ringraziamo l'assessore Maurizio Carta, segnano un primo e determinante passo per l'abbattimento dell'Ecomostro con la contestuale rigenerazione complessiva di via Tiro a Segno".

Lo dichiarano i Consiglieri della IV Commissione Consiliare Salvo Imperiale, Tony Randazzo, Germana Canzoneri, Teresa Piccione e Giovanna Rappa.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!