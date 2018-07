droga

Via Tricomi, arrestato mentre trasportava due chili di hashish

A insospettire gli agenti, la presenza di un voluminoso sacco rosso a bordo della moto dell'uomo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2018 - 13:51:59 Letto 351 volte

La polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato Gaetano Rizzo, palermitano di 49 anni, accusato di detenzione di stupefacente.

L'uomo è stato incrociato dalla sezione Antidroga della squadra mobile di Palermo, a bordo di una moto, nella zona di via Tricomi. Sul serbatoio del mezzo Rizzo trasportava un voluminoso sacco rosso che ha insospettito i poliziotti: già al corrente dei precedenti dell'uomo nell'ambito degli stupefacenti, gli agenti hanno iniziato a seguirlo con discrezione. Dopo aver percorso un tratto di via Tricomi, Rizzo si è fermato nei pressi di uno spiazzo della zona; poi, dopo pochi attimi, si è rimesso in marcia. La scena sospetta si è ripetuta più volte, quindi la polizia ha deciso di intervenire e perquisire l'arrestato.

All’interno del sacco sono stati trovati numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo di due chilogrammi. Lo stupefacente è stato sequestrato, così come il mezzo, mentre Rizzo è stato tratto in arresto.

Ulteriori indagini sono in corso per scoprire a chi fosse destinato lo stupefacente.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!