traffico in tilt

Via Villagrazia in tilt per il traffico, strada bloccata per due ore

Via Villagrazia, strada bloccata per diverse ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2019 - 16:47:28 Letto 386 volte

Incredibile ma vero. La via Villagrazia (parte alta, altezza di via Altofonte) è rimasta bloccata per almeno due ore. Il tutto è nato a causa di alcune auto posteggiate in doppia fila e che non permettevano il regolare transito di autobus e tir.

Momenti di tensione quando alcuni automobilisti hanno iniziato a suonare i clacson e sono anche scesi dalle rispettive vetture per provare a regolare il traffico.

Assenti i vigili urbani, momenti di regolare delirio in una delle strade principali del capoluogo siciliano. “Qui e’ sempre così - dice un residente - traffico in tilt e nemmeno un vigile urbano”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!