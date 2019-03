manutenzione strade provinciali

Viabilità, stanziati dalla Regione oltre 100milioni per il ripristino delle strade provinciali

05/03/2019

Oltre 100 milioni di euro, 70 interventi programmati e 9 le province interessate in tutta la Sicilia. Questi i numeri del Piano straordinario di manutenzione per le strade provinciali, finanziato dalla Regione Siciliana e presentato stamane alla Presidenza della Regione.

Più nel dettaglio le risorse, per la precisione 102 milioni di euro nel piano approvato dalla giunta lo scorso 27 febbraio, saranno cosi’ suddivisi tra le varie province siciliane: 11 gli interventi programmati nella Citta’ metropolitana di Palermo per un totale di 17 milioni e 275 mila euro, a Catania 8 interventi per 16 milioni e 610 mila euro, a Messina 9 interventi per 17 milioni e 243 mila euro, a Trapani 9 interventi per 13 milioni e 556 mila euro, ad Agrigento 4 interventi per 3 milioni e 400 mila euro, a Caltanissetta 10 interventi per 6 milioni e 580 mila euro, a Enna 8 interventi per 8 milioni e 100 mila euro, a Ragusa 6 interventi per 5 milioni e 240 mila euro e, infine, a Siracusa 5 interventi per un totale di 11 milioni 133 mila euro.

