Incidente stradale

Viale Regione Siciliana, non si accorge del tram e viene travolto. 57enne in prognosi riservata

╚ accaduto alle 20,45 di ieri all'altezza di via Perpignano. Intubato e trasportato in ospedale con codice rosso, l'uomo si sarebbe trovato in stato d'ebbrezza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2018 - 11:29:27 Letto 353 volte

In stato confusionale dovuto all'alcol avrebbe attraversato i binari del tram, alle 20,45 circa di ieri all'altezza di via Perpignano, senza però rendersi conto dell'arrivo della vettura della linea 4 che procedeva in direzione Trapani e venendo quindi travolto.

G.M., 57 anni, è stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Villa Sofia dove gli è stato assegnato un codice rosso. In seguito l'uomo è stato intubato e poi trasferito al Trauma Center della struttura ospedaliera; varie e di entità da accertare le ferite riportate, al momento la prognosi è riservata.

Gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale di Palermo stanno indagando sull'accaduto: dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e del conducente, sono ora al vaglio degli agenti le immagini della scatola nera del tram, per accertare o meno il passaggio dell'uomo con il semaforo rosso.

