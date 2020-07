post nubifragio

Viale Regione Siciliana, riapertura totale entro le ore 16 di oggi

La sera del 15 luglio nel sottopasso di via Da Vinci c'erano 28.000 metri cubi d'acqua, con un'altezza di 4,5 metri.

Pubblicata il: 18/07/2020

E' continuato per tutta la notte il lavoro vigili del fuoco, Protezione Civile ed Esercito per migliorare la situazione delle strade dopo il nubifragio di mercoledì, in particolare nel sottopasso di via Leonardo da Vinci, dove occorre rimuovere i detriti e pulire la strada. E la situazione è decisamente migliorata. In compenso, sono spuntati sacchi di spazzatura sui luoghi della bomba d'acque. Incredibile, ma vero.

"La sera del 15 luglio nel sottopasso di via Da Vinci c’erano 28.000 metri cubi d’acqua, con un’altezza di 4,5 metri, ora non c'è più acqua e entro stasera dovremmo riaprire", dicono dai vigili del fuoco.

Quel che resta del nubifragio, che per fortuna non ha provocato vittime, sono i cumuli di fango. Un inferno anche il resto di viale Regione Siciliana col traffico paralizzato per tutta la giornata.

Intanto ieri sera sono state riaperte tutte le corsie laterali della circonvallazione. Si può tornare a transitare anche nel sottopasso di viale Lazio in direzione Trapani, mentre Amap e Rap hanno avviato l'intervento di lavaggio e verifica del manto stradale e degli impianti in direzione Messina.

