Viene multato e va in escandescenza, succede a Palermo. Ecco il *video*

Momenti di paura e follia in piazza XIII Vittime a Palermo. Un uomo di 40 anni, presumibilmente con problemi psichici, dopo essere stato multato dagli agenti della Polizia Municipale perchè intralciava il traffico con la sua vettura, si è barricato nella vettura e ha cominciato a dare in escandescenze. Quindi ha speronato la pattuglia della polizia municipale e a seguire due auto in sosta.

I carabinieri lo hanno bloccato in via Cavour e lo hanno portato in caserma.

In piazza XIII Vittime e nelle strade limitrofe il traffico è andato in tilt. Ecco il video dell’accaduto.

