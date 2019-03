campagna Insieme

Vigili e disabili ''insieme'', continua l'iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti: 11 sanzioni

Prosegue la campagna ''Insieme'', l'iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti per il rispetto delle regole finalizzato a non intralciare la mobilità delle fasce deboli.

07/03/2019

Prosegue la campagna “Insieme”, l’iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti per il rispetto delle regole finalizzato a non intralciare la mobilità delle fasce deboli. Il servizio predisposto dal Comandante Gabriele Marchese è stato svolto insieme ai rappresentanti dell’ASMS (Associazione Siciliana Medullolesi Spinali) che hanno percorso le strade della città scortati da due pattuglie della Polizia Municipale con autogru al seguito, per rimuovere quelle autovetture posteggiate sugli attraversamenti pedonali, sugli scivoli e nei posti riservati alle persone con disabilità che diventano vere e proprie barriere architettoniche.



L’itinerario previsto è iniziato da piazza Giulio Cesare, percorrendo via Lincoln, via Niccolò Cervello, piazza Kalsa, via Torremuzza, piazzetta Santo Spirito, via Butera, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Mariano Stabile fino a piazzetta Napoli.



Durante la marcia si è riscontrata una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, più rispettosi delle esigenze delle persone in carrozzina e delle mamme con i passeggini.



Gli agenti durante il percorso hanno elevato 11 sanzioni , di cui 9 nei posti riservati a persone con disabilità e 2 sugli attraversamenti pedonali.



La campagna continuerà la prossima settimana in altra zona della città.

