rapina

Vigilia d'Immacolata all'insegna delle rapine a Palermo

Tre rapine nel giro di nulla a Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/12/2017 - 16:05:06 Letto 720 volte

Tre rapine nel giro di nulla a Palermo. Il primo colpo è stato messo a segno in via Diaz a Brancaccio, dove 2 giovani sono entrati dentro la pasticceria Saccone portando via circa 500 euro.

Il secondo colpo in via Pintabona vicino via Diaz, anche qui due giovani armati di pistola, si sono diretti verso la cassa di un negozio hanno preso il cassetto della cassa e sono fuggiti via.

In via Campolo un uomo è stato picchiato e derubato dei suoi soldi che poco prima aveva prelevato al Postamat, la vittima è stata subito soccorso dai sanitari del 118.

Indagini sono in corso per trovare i responsabili delle tre rapine.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!