Villa Maria Eleonora, i dipendenti fanno i tamponi

I dipendenti della clinica villa Maria Eleonora di Palermo sono stati sottoposti al tampone.

Stamattina i dipendenti della clinica villa Maria Eleonora di Palermo sono stati convocati dentro la struttura per essere sottoposti, dentro l'auto, al tampone. "Sono preoccupata, per fortuna non ho nessun sintomo", dice una signora che aspetta in fila il suo turno. Nella clinica sono 19 i casi accertati di Coronavirus.

Si tratta del secondo focolaio nel Palermitano dopo quello scoppiato nella rsa di Villafrati. Gli altri focolai in Sicilia si sono verificati in strutture del Messinese, all'Oasi di Troina in provincia di Enna, in due rsa della provincia di Catania, all'ospedale Siracusa e in quello di Sciacca.

