Villa Sofia-Cervello, UIL: ''Giù le mani dall'ortopedia pediatrica''

Villa Sofia-Cervello, UIL: ''Gił le mani dall'ortopedia pediatrica''

In esito a presunte carenze in organico, sembrerebbe intendimento dell'amministrazione accorpare e dimezzare i posti letto dell'unitą operativa pediatrica.

"Da una nota della direzione generale dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello, apprendiamo con grande rammarico il temporaneo accorpamento della UOC di Ortopedia e Traumatologia con la UOC di Ortopedia Pediatrica, quest'ultima da alcuni anni frammentata tra il PO Cervello e il PO Villa Sofia - lo dichiara in una nota il segretario regionale UIL-fpl con delega alla sanità Pippo Piastra che prosegue - in esito a presunte carenze in organico, sembrerebbe intendimento dell'amministrazione accorpare e dimezzare i posti letto dell'unità operativa pediatrica, per anni fiore all'occhiello e riferimento per l'intera regione, con l'unità operativa adulti, con grave nocumento per i piccoli pazienti che per peculiarità, professionalità e standard, vi trovavano piena assistenza.

Una scelta che di fatto, comporterebbe la scomparsa dell'unica ortopedia pediatrica esistente in Sicilia.

Pertanto, la nostra organizzazione sindacale chiede l'immediata sospensione di questa fusione adulto-pediatrico che riteniamo essere una commistione inopportuna. Chiediamo peraltro all'assessore regionale alla sanità, di fare gli opportuni rilievi e di tracciare un percorso che rappresenti un'alternativa utile ed efficace nell'interesse dei bambini fornendo all'ortopedia pediatrica un' allocazione organica e funzionale nonché locali idonei all'erogazione dei servizi presso il PO Cervello".

