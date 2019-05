vandali

Villabate, sorpresi quattro minori che stavano devastando il Liceo Danilo Dolci

I Carabinieri sorprendono quattro minori all’interno del Liceo ''Danilo Dolci'' di Villabate intenti a danneggiare le aule.

Lo scorso pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri della Stazione di Villabate hanno individuato e bloccato quattro minorenni all’interno del liceo “Danilo Dolci” intenti a danneggiare alcuni suppellettili delle aule.

I ragazzi - che non frequentano l’istituto scolastico - al momento dell’azione erano travestiti con maschere, scalda collo e cappuccio, una volta accompagnati in caserma sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo e riaffidati ai genitori.

L’attività di verifica in questione è conseguente al danneggiamento perpetrato in danno dello stesso Istituto scolastico nei giorni scorsi.

Fonte: Carabinieri

