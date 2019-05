furto d'auto

Villabate, sorpreso a rubare auto in pieno centro: arrestato 38enne

I Carabinieri di Villabate hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto di autovettura un 38enne palermitano.

05/05/2019

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori disposto dalla Compagnia Carabinieri di Misilmeri, che ha interessato il comune di Misilmeri e Villabate, i Carabinieri della Stazione di Villabate hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto di autovettura 38enne palermitano.

I militari dell’Arma hanno sorpreso A.p. intento ad asportare una Fiat panda nel centro di Villabate, e dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccarlo.

L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

A seguito di convalida dell’arresto, l’uomo è stato condannato ad otto mesi di reclusione con sospensione della pena e contestuale remissione in libertà.

Fonte: Carabinieri

