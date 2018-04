Vinitaly 2018

Vinitaly 2018, partenza a due facce tra grandi numeri e governi che non ci sono

Al via ieri la 52esima edizione della fiera vitivinicola, nell’entusiasmo generale del settore. Ma l’assenza di risposte dalla politica sulla formazione del nuovo governo rovina la festa all’ottimismo dei produttori...

Non sarà la “Felicità”, come recita un’eterna canzone che fa ormai parte dell’identità culturale italiana, ma sicuramente un bicchiere di vino di questi tempi racchiude e riesce a sprigionare tanto entusiasmo. Inaugurata a Verona ieri 15 aprile e prevista fino al 18 aprile prossimo, Vinitaly 2018, la fiera vitivinicola più importante d’Italia, ha come comune denominatore la crescita esponenziale.

Crescita dell’evento in sé, che rispetto all’anno scorso conta ben 130 espositori in più rispetto all’anno scorso (arrivando ad un totale di 4.380) e 36 paesi stranieri presenti (contro i 29 del 2017); ma anche crescita quantitativa e qualitativa del protagonista indiscusso, leitmotiv dell’intera iniziativa: il vino italiano, e in particolare quello biologico, sta toccando vette inesplorate. Nel 2017 è stato registrato un incremento del 45% nelle vendite del vino “green” rispetto all'anno precedente, che si traduce in 3,84 milioni di litri venduti a livello nazionale. Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, ha parlato ieri di “opportunità inesplorate per il vino italiano” sia nei mercati ormai consolidati come quello degli Stati Uniti d’America, sia nelle aree che ancora presentano enormi margini di crescita e fidelizzazione come la Cina.

Crescita straordinaria anche per la Sicilia, rappresentata dal Consorzio di tutela Vini Doc Sicilia ed elogiata da un esperto del calibro di Kerin O'Keefe, italian editor della rivista statunitense Wine Enthusiast. Il bollettino (più che incoraggiante) di Doc Sicilia per questo inizio 2018 recita ben +124% di imbottigliato rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, con una previsione di 60 milioni di bottiglie in tutto il 2018 contro i 29,5 milioni del 2017. Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio Doc Sicilia, ha spiegato che alla base di tali enormi progressi c’è un’attenta pianificazione delle attività di vigilanza e controllo della Doc, unita all’interesse comune, all’interno del Consorzio, di fare un percorso di produzione ed export nei nuovi mercati.

Eppure, così come riesce ad unire l’Italia sotto l’unico grande obiettivo della crescita del vino nazionale nel mondo, Vinitaly contribuisce a dare l’ennesimo segnale che l’aria nel panorama politico italiano è tutt’altro che alleggerita dal piacere di un buon calice. In questi primi due giorni della fiera c’è stato spazio per numerose personalità della politica, impegnati nei giorni scorsi nelle vane consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare il nuovo governo. A Vinitaly tutti presenti: chi ha già un ruolo definito, come il neo-presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati; chi il ruolo si accinge a lasciarlo, come il premier uscente Paolo Gentiloni (che si è intrattenuto allo stand delle Marche, terra recentemente colpita dal terremoto); chi invece non ha ancora una precisa idea di come e quando andrà a governare il bel paese.

In particolare i due osservati speciali, Matteo Salvini, leader della Lega, e Luigi Di Maio, alla guida di M5S, non si sono incrociati nemmeno per un formale scambio di battute. Al contrario, i due hanno adeguato i toni dei dissapori all’atmosfera “inebriante” della fiera, tra Salvini che si è detto pronto ad un brindisi ma “sono altri che non hanno ancora deciso che tipo di vino bere”, e Di Maio che ha saltato a piè pari le domande della stampa su un improvvisato “patto dell’Amarone” a Vinitaly. Non sarà la felicità, ma se proprio era necessario brindare e degustare mentre l’Italia aspetta un governo, la speranza è che il vino di Vinitaly sia stato almeno di buon auspicio.

