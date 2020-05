posteggiatore abusivo

Viola le norme anti-covid19, denunciato posteggiatore abusivo di via Nina Siciliana

La Polizia Municipale ha denunciato un posteggiatore abusivo che ha violato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monreale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2020 - 14:12:02 Letto 356 volte

La Polizia Municipale comunica di avere denunciato, nell'ambito degli interventi mirati a contenere la diffusione del Covid-19, un posteggiatore abusivo che ha violato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monreale.

Gli agenti del Nucleo vigilanza trasporto pubblico, in abiti civili e con auto civetta, hanno riconosciuto il posteggiatore abusivo che stazionava nel parcheggio di via Nina Siciliana, luogo in cui l'uomo era stato precedentemente sanzionato e denunciato perché recidivo.

La pattuglia ha effettuato gli accertamenti con la collaborazione dei Carabinieri della stazione di Monreale, i quali hanno confermato la persistenza dell'obbligo di dimora.

L'uomo, segnalato all'Autorità giudiziaria per la violazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Palermo e per la violazione del divieto di accesso disposto dal Questore, è stato sanzionato anche per non aver rispettato gli obblighi di contenimento disposti dai DPCM, lasciando la propria abitazione senza un giustificato motivo.

Fonte: Polizia Municipale

