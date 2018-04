rissa

Violenta rissa al Foro Italico per una sigaretta negata: arrestato un tunisino

Violenta lite tra due tunisini al Foro Italico per una sigaretta negata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2018 - 14:12:17 Letto 415 volte

Violenta lite tra due tunisini al Foro Italico per una sigaretta negata. La rissa si è conclusa con un arresto per rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A finire in manette Harchi Mongi, tunisino 50enne, pregiudicato ed irregolare in Italia. I poliziotti del Commissariato Oreto-Stazione hanno notato i due uomini litigare mentre effettuavano un posto di controllo a pochi metri da loro. Si sono quindi avvicinati per bloccarli e identificarli. Mentre gli agenti tentavano di separare i due, il 50enne si è scagliato contro i poliziotti, sferrando un calcio alla tibia di uno degli agenti.

La vittima ha raccontato che il connazionale gli ha chiesto una sigaretta e lui si è rifiutato di dargliela. A quel punto gli si sarebbe scagliato contro, afferrandolo per il collo e minacciandolo di morte gli avrebbe ordinato di consegnargli non solo le sigarette, ma anche il vino che teneva dentro un sacchetto per la spesa e tutti i soldi che aveva addosso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!