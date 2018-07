violenza di gruppo

Violentarono quattordicenne, presi i tre colpevoli: sono minorenni

L'episodio, consumatosi nella provincia di Palermo, risale alle ultime festività di Carnevale

Pubblicata il: 23/07/2018

Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovanne quattordicenne: questa la gravissima accusa rivolta a due giovani di 15 anni e uno di 17, tutti incensurati, destinatari di un provvedimento di permanenza in casa disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. Gli agenti della Polizia Giudiziaria di Palermo hanno fatto luce sul grave episodio, consumatosi in un centro della provincia durante le ultime festività di Carnevale.

In quella circostanza, i tre giovani, residenti nel luogo della violenza, raggiunsero una zona appartata e periferica insieme alla vittima. Non erano amici ma li conosceva, quindi si unì alla comitiva senza opporre resistenza. La ragazzina non poteva sapere che di lì a poco avrebbe vissuto un dramma: costretta dall’inferiorità numerica e dalla soggezione psicologica, fu costretta a subire violenza di gruppo da parte dei tre.

A spezzare l'assurda catena di violenza nei confronti della quattordicenne furono due amici, giunti in suo soccorso per disperdere i violenti una volta avvisati dal passaparola di alcuni coetanei. Solo a distanza di qualche giorno la ragazzina ha trovato la forza di confidare quanto accaduto ai genitori, così da permettere l'avvio delle indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Procura per i Minorenni, Gaetano Guardì. Attraverso i racconti incrociati di vittima e testimoni, e l’acquisizione del traffico telefonico relativo alle utenze degli indagati e la loro localizzazione, i poliziotti sono riusciti a individuare e assicurare alla giustizia i tre giovani.

