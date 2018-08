Nubifragio

Violento nubifragio su Palermo, strade della periferia allegate

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2018 - 14:00:19 Letto 855 volte

Bomba d’acqua su Palermo. Era atteso, il classico nubifragio di agosto si è abbattuto oggi sul capoluogo siciliano. Una pioggia intensa che ha mandato in tilt alcune strade come via Villagrazia dove un fiume d’acqua ha praticamente trascinato tutti i rifiuti. Tombini scoppiati e strada quasi impercorribile. Tempo instabile fino a domani, poi da lunedì dovrebbe esserci un nuovo rialzo delle temperature.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!