maltempo

Violento nubifragio su Palermo, Viale Regione Siciliana allagata

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/07/2020 - 17:08:51 Letto 781 volte

Violento temporale su Palermo e città come sempre in tilt. Intorno alle 16 è iniziato a piovere e l'intensità è aumentata sempre di più, fino a trasformarsi in un vero e proprio nubifragio. Molte zone della città, come sempre succede, si sono allagate.

Traffico in tilt in viale Regione Siciliana per dei tratti pieni di pioggia, dove è impossibile passare con le automobili, così come via Messina Marine e via Ugo La Malfa, le zone degli ospedali Civico e Policlinico, ma segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine stanno arrivando in continuazione, anche da Mondello ad esempio, dove molti bagnanti sono letteralmente fuggiti via dalla spiaggia per la pioggia.

Allagamenti segnalati anche nella zona di Borgo Nuovo e via Leonardo Da Vinci e in via Galileo Galilei. Difficoltà anche sulle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo, nei tratti vicini al capoluogo siciliano. Disagi anche in provincia, nelle zone di Villabate e Bagheria.

BOMBA D'ACQUA. Amap "Squadre d'emergenza in città ma senza preallerta. Aperte paratie al Ferro di Cavallo e su tutti gli sbocchi a mare"

"Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità.

La bomba d'acqua che ha colpito la città come altre città in tutta la penisola non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni metereologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l'AMAP sta intervenendo con tutte le proprie strutture."

Lo ha dichiarato l'Amministratore di AMAP Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il Sindaco e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso.

