Violento pestaggio a Partinico, ragazzo in fin di vita: due arresti

Violento pestaggio di un giovane partinicese. La polizia di stato arresta due fratelli pregiudicati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2020 - 16:07:24 Letto 406 volte

I vicoli di Partinico sono stati, nel tardo pomeriggio di ieri, teatro di un violento pestaggio su cui ha indagato immediatamente la Polizia di Stato, giungendo all’arresto dei due autori. Quella che era sembrata in un primo momento una brutale lite avvenuta su strada, si è disvelata agli investigatori come un autentico pestaggio operato da due giovani fratelli pregiudicati, Mattina Alessandro, 32enne, e Mattina Antonino, 24enne, nei confronti di un 39enne, anch’egli pregiudicato.

Quando i poliziotti del locale Commissariato di P.S. sono giunti in via Magistrato Giannola, angolo via Milano, hanno infatti notato la strana presenza di un capannello di persone che stavano circondando il corpo riverso per terra della vittima.

La visione delle immagini girate da telecamere di videosorveglianza ha chiarito quanto accaduto prima del passaggio della Volante della Polizia: la vittima era stata avvicinata dai due fratelli, che lo avevano colpito ripetutamente e contemporaneamente da più lati.

Il 39enne aveva dovuto difendersi dai calci e dai pugni indirizzati frontalmente da Mattina Alessandro. Proprio in questo frangente, l’altro fratello Mattina Antonino, appostatosi posteriormente, ha assestato altri tre violenti colpi con un voluminoso ciocco di legno.

In particolare, il terzo è andato violentemente dritto al capo, provocando la rovinosa caduta della vittima, letteralmente stramazzata al suolo priva di sensi.

All’arrivo dei poliziotti, i fratelli pregiudicati si erano allontanati dal luogo dell’aggressione, per tentare di non destare alcun sospetto.

Dopo avere avuto chiara la dinamica dell’aggressione, i poliziotti hanno setacciato le strade di Partinico alla ricerca degli autori di tanta, inusitata violenza.

E’ stata una vera e propria battuta alla ricerca dei fratelli Mattina, per altro già noti alle Forze dell’Ordine per i loro numerosi precedenti penali.

Le ricerche, condotte a pieno organico da tutte le pattuglie del Commissariato partinicese si sono concluse oltre le 21, quando i due sono stati individuati con ancora indosso gli indumenti usati in corso di aggressione.

I fratelli Mattina, per cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, si trovano reclusi presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli.

Le condizioni della vittima sono attualmente molto gravi e si attendono differenti consulti medici specialistici.

Fonte: Polizia di Stato

