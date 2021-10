maltempo

Violento temporale su Palermo, strade allagate e frane: prosegue l'allerta meteo gialla

14/10/2021

Un violento temporale che si è abbattuto su Palermo, da ieri pomeriggio, sta causando disagi e gravi danni, in particolare nella borgata di Partanna Mondello. Le strade, come sempre avviene in questi casi, si sono trasformate in un fiume di fango; una frana sta inoltre minacciando alcune abitazioni in via Grotte di Partanna.

Diverse squadre sono al lavoro con le ruspe per liberare le strade dal fango e per cercare di soccorrere i residenti rimasti intrappolati nelle auto o nelle abitazioni.

Intanto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido per oggi, 14 ottobre 2021.

Anche per la giornata di oggi, 14 ottobre 2021, è previsto su Palermo un livello di allerta GIALLA.

Fonte: Protezione Civile Regionale

